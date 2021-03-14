Атланта переграла Сакраменто

Джерело - Чемпіон.

У регулярному чемпіонаті НБА відбулися 8 матчів.

Українець Олексій Лень набрав у матчі проти Мілуокі 10 очок. Але цього не вистачило для перемоги.

НБА - Регулярний чемпіонат

11 березня

Оклахома-Сіті – Нью-Йорк 97:119 (31:22, 23:34, 24:32, 19:31)

Вашингтон – Мілуокі 119:125 (33:36, 32:28, 30:30, 24:31)

Шарлотт – Торонто 114:104 (44:24, 23:28, 31:21, 16:31)

Бруклін – Детройт 100:95 (26:22, 25:24, 27:20, 22:29)

Атланта – Сакраменто 121:106 (22:33, 39:18, 37:30, 23:25)

Міннесота – Портленд 121:125 (24:33, 33:33, 37:27, 27:32)

Денвер – Даллас 103:116 (29:28, 22:34, 22:31, 30:23)

Фінікс – Індіана 111:122 (33:29, 24:33, 20:35, 34:25)