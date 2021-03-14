Джерело - Чемпіон.
У регулярному чемпіонаті НБА відбулися 8 матчів.
Українець Олексій Лень набрав у матчі проти Мілуокі 10 очок. Але цього не вистачило для перемоги.
НБА - Регулярний чемпіонат
11 березня
Оклахома-Сіті – Нью-Йорк 97:119 (31:22, 23:34, 24:32, 19:31)
Вашингтон – Мілуокі 119:125 (33:36, 32:28, 30:30, 24:31)
Шарлотт – Торонто 114:104 (44:24, 23:28, 31:21, 16:31)
Бруклін – Детройт 100:95 (26:22, 25:24, 27:20, 22:29)
Атланта – Сакраменто 121:106 (22:33, 39:18, 37:30, 23:25)
Міннесота – Портленд 121:125 (24:33, 33:33, 37:27, 27:32)
Денвер – Даллас 103:116 (29:28, 22:34, 22:31, 30:23)
Фінікс – Індіана 111:122 (33:29, 24:33, 20:35, 34:25)