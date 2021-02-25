Черкаські Мавпи підсилилися американським захисником

Новачок команди Міхельсона може дебютувати вже в найближчому матчі

Джерело - ФБУ.

Черкаські Мавпи підписали угоду з 24-річним американським атакувальним захисником Кемероном Янгом (1996 р.н., 198 см.).

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Янг відіграв чотири сезони в NCAA за команди університету Західної Арізони та Квінніпак. Останнього сезону в NCAA набирав 23,4 очка (43% триочкові), 5,3 підбирання, 2,3 передачі за матч.

У сезоні-2019/20 Янг дебютував у Європі в складі італійського Канта.

Американець вже прибув до України. Його дебют в Суперлізі очікується вже найближчого домашнього поєдинку проти Прометея 26 лютого.

Раніше, Лукашов продовжив контракт з Прометеєм.