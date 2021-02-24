Фінал Кубка України з баскетболу відбудеться у Києві

Матч відбудеться 4 квітня

Після повернення уболівальників на трибуни та відновлення стандартного формату проведення баскетбольного сезону в Україні, було прийнято рішення щодо розіграшу вирішальних стадій Кубка України.

Про це повідомляє ФБУ.

Тож матчі 1/4 та 1/2 фіналу Кубка пройдуть 31 березня та 1 квітня у двох містах, які буде визначено шляхом жеребкування. В жеребкуванні візьмуть участь міста, представлені клубами стадії чвертьфіналу, переможці якої зустрінуться між собою на стадії півфіналу за сіткою Кубку. Відповідно, в кожному з двох міст будуть зосереджені по 4 клуби.

Фінальний матч Кубка України 4 квітня прийматиме київський Палац спорту.

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