Міннесота звільнила головного тренера

У Міннесоти зміниться тренер

Міннесота Тімбервулвз звільнила з посади головного тренера Раяна Сандерса, найближчим часом команду очолить помічник тренера Торонто Кріс Фінч.

Про це повідомляє ESPN.

Про своє звільнення Саундерс дізнався після поразки від Нью-Йорк Нікс (99:103). Вона стала 24-ю для франшизи в НБА, і за цим показником Міннесота Тімбервулвз стала найгіршою командою ліги.

На посаді головного тренера Саундерс перебував з травня 2019 року. Тоді ж президент з баскетбольних операцій Герссон Розас вів перемовини і щодо призначення Фінча, проте у підсумку команду очолив Саундерс.

За два з половиною сезони Саундерс програв майже вдвічі більше матчів, ніж виграв (43-94).

Раніше, Детройт з Михайлюком поступився Орландо.