Роуз став гравцем Нью-Йорка

Деррік Роуз повернувся у Нью-Йорк

Нью-Йорк офіційно оголосив про придбання Дерріка Роуза у Детройта в обмін на Денніса Сміта і пік 2-го раунду драфту-2021.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Роуз повернувся в Нью-Йорк, де він раніше провів один сезон (2016/17). У 64 матчах за Нікс він набирав в середньому 18,0 очка, 4,4 передачі і 3,8 підбору за 32,5 хвилини.

Роуз буде виступати за Нью-Йорк під 4-м номером.

У нинішньому сезоні Роуз набирав за Пістонс 14,2 очка, 1,9 підбору, 4,2 передачі і 1,2 перехоплення в середньому за матч.