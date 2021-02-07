Будівельник підписав чергового легіонера

Джефферсон - п'ятий американець в команді

Будівельник зміцнив передню лінію найдосвідченішим 34-річним американським форвардом Девоном Джефферсоном (203 см).

Про це повідомляє basket.com.ua.

Останнім клубом Джефферсона був ізраїльський Маккабі з Хайфи, в складі якого американець в сезоні 2020/21 відіграв 7 матчів.

Проводячи на майданчику по 30 хвилин, форвард приносив Маккабі 13.6 очка та 6.7 підбирання (РЕ 16.6). Джефферсон відіграв рік в NCAA за коледж Південної Каліфорнії і не був обраний на драфті 2008 року.

За свою професійну кар'єру Джефферсон встиг пограти в Ізраїлі, Франції, Росії, Китаї, ОАЕ, Пуерто-Рико, Венесуелі, Туреччини та Італії.

Нагадаємо, що в складі Будівельника грає чотири легіонери - Брайс Джонсон, Реджі Джонсон, Гейб Дево, Ківон Девенпорт.

Раніше, Миколаїв поступився Дніпру в Суперлізі.