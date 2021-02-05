Дніпро переграв Миколаїв, Харківські Соколи програли Тернополю у Суперлізі

Тернопіль захопив лідерство у лізі

Джерело - Чемпіон.

У рамках української баскетбольної Суперліги Харківські Соколи приймали Тернопіль, а Миколаїв завітав в гості до Миколаєва.

Тернопільська команда на виїзді святкувала впевнену виїзну перемогу. Дніпро вдома переграв Миколаїв, який замикає турніру таблицю ліги.

Суперліга

Регулярний чемпіонат

5 лютого

Харківські Соколи - Тернопіль 81:103 (18:21, 20:26, 20:23, 23:33)

Дніпро - Миколаїв 81:75 (22:13, 23:17, 17:21, 19:24)

Нагадаємо, БК Запоріжжя завдав поразки Черкаським Мавпам у Суперлізі.