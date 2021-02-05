Дніпро переграв Миколаїв, Харківські Соколи програли Тернополю у Суперлізі

Джерело - Чемпіон.
У рамках української баскетбольної Суперліги Харківські Соколи приймали Тернопіль, а Миколаїв завітав в гості до Миколаєва.
Тернопільська команда на виїзді святкувала впевнену виїзну перемогу. Дніпро вдома переграв Миколаїв, який замикає турніру таблицю ліги.
Суперліга
Регулярний чемпіонат
5 лютого
Харківські Соколи - Тернопіль 81:103 (18:21, 20:26, 20:23, 23:33)
Дніпро - Миколаїв 81:75 (22:13, 23:17, 17:21, 19:24)
Нагадаємо, БК Запоріжжя завдав поразки Черкаським Мавпам у Суперлізі.