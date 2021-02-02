 Лейкерс обіграли Атланту, Мемфіс розібрався з Сан-Антоніо. Результати матчів НБА | Баскетбол | Champion.com.ua
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Лейкерс обіграли Атланту, Мемфіс розібрався з Сан-Антоніо. Результати матчів НБА

Сьогодні 08:44 99 0
Результати матчів НБА
Лейкерс обіграли Атланту, Мемфіс розібрався з Сан-Антоніо. Результати матчів НБА
#НБА

Джерело - Чемпіон.

Відбулися чергові матчі регулярного чемпіонату НБА.

НБА - Регулярний чемпіонат  
02 лютого

Маямі - Шарлотт 121:129 OT (29:28, 28:26, 25:34, 31:25, ОТ - 8:16)

Атланта - Лейкерс 99:107 (25:28, 21:22, 30:25, 23:32)

Клівленд - Міннесота 100:98 (29:29, 23:15, 24:23, 24:31)

Оклахома - Х'юстон 106:136 (24:48, 30:25, 22:29, 30:34)

Нью-Орлінс Пеліканс - Сакраменто 109:118 (33:30, 29:30, 32:27, 15:31)

Мілвокі - Портленд 134:106 (46:36, 33:20, 34:21, 21:29)

Чикаго - Нью-Йорк 110:102 (32:27, 27:28, 25:26, 26:21)

Сан-Антоніо - Мемфіс 102:133 (31:33, 22:36 30:27, 19:37)

Даллас - Фінікс 108:109 (22:22 31:25, 29:30, 26:32)

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