Лейкерс обіграли Атланту, Мемфіс розібрався з Сан-Антоніо. Результати матчів НБА

Джерело - Чемпіон.
Відбулися чергові матчі регулярного чемпіонату НБА.
НБА - Регулярний чемпіонат
02 лютого
Маямі - Шарлотт 121:129 OT (29:28, 28:26, 25:34, 31:25, ОТ - 8:16)
Атланта - Лейкерс 99:107 (25:28, 21:22, 30:25, 23:32)
Клівленд - Міннесота 100:98 (29:29, 23:15, 24:23, 24:31)
Оклахома - Х'юстон 106:136 (24:48, 30:25, 22:29, 30:34)
Нью-Орлінс Пеліканс - Сакраменто 109:118 (33:30, 29:30, 32:27, 15:31)
Мілвокі - Портленд 134:106 (46:36, 33:20, 34:21, 21:29)
Чикаго - Нью-Йорк 110:102 (32:27, 27:28, 25:26, 26:21)
Сан-Антоніо - Мемфіс 102:133 (31:33, 22:36 30:27, 19:37)
Даллас - Фінікс 108:109 (22:22 31:25, 29:30, 26:32)