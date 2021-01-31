 Голден Стейт розгромив Детройт з Михайлюком та інші матчі НБА | Баскетбол | Champion.com.ua
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#НБА

Джерело - Чемпіон.

Відбулися чергові матчі регулярного чемпіонату НБА.

НБА - Регулярний чемпіонат   
31 січня

Новий Орлеан – Х'юстон 112:126 (35:27, 22:48, 27:24, 28:27)

Шарлотт – Мілуокі 126:114 (39:31, 29:33, 29:30, 29:20)

Чикаго – Портленд 122:123 (34:32, 19:32, 33:29, 36:30)

Маямі – Сакраменто 105:104 (24:35, 33:24, 27:18, 21:27)

Сан-Антоніо – Мемфіс 112:129 (27:35, 29:29, 34:36, 22:29)

Бостон – Лейкерс 95:96 (24:28, 25:24, 29:19, 17:25)

Даллас – Фінікс 105:111 (28:29, 27:26, 27:22, 23:34)

Голден Стейт – Детройт 118:91 (29:17, 35:28, 30:23, 24:23)

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