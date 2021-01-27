Ягупова - у збірній туру Євроліги

Ягупова вдруге поспіль ввійшла в збірну туру Євроліги

Капітан збірної України Аліна Ягупова вдруге поспіль ввійшла в збірну туру Євроліги.

У заключному матчі групового етапу українка допомогла Фенербахче вирвати на останніх секундах перемогу проти французького Ліона – 67:65.

Наша баскетболістка зробила дабл-дабл – 18 очок, 10 підбирань.

Це вже друга перемога та друге потрапляння до збірної туру Євроліги після повернення Ягупової до складу Фенербахче з Чукурови на умовах оренди до кінця сезону.

Нагадаємо, Ягупова забезпечила Фенербахче важку перемогу у Євролізі.

Раніше, Ягупова переможно повернулася в Євролігу.