Ягупова - у збірній туру Євроліги

Джерело - fbu.ua.
Капітан збірної України Аліна Ягупова вдруге поспіль ввійшла в збірну туру Євроліги.
У заключному матчі групового етапу українка допомогла Фенербахче вирвати на останніх секундах перемогу проти французького Ліона – 67:65.
Наша баскетболістка зробила дабл-дабл – 18 очок, 10 підбирань.
Це вже друга перемога та друге потрапляння до збірної туру Євроліги після повернення Ягупової до складу Фенербахче з Чукурови на умовах оренди до кінця сезону.
Нагадаємо, Ягупова забезпечила Фенербахче важку перемогу у Євролізі.