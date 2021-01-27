 Ягупова - у збірній туру Євроліги | Баскетбол | Champion.com.ua
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Ягупова - у збірній туру Євроліги

Сьогодні 22:10 63 0
Ягупова вдруге поспіль ввійшла в збірну туру Євроліги
Ягупова - у збірній туру Євроліги
#Ягупова, #Фенербахче

Джерело - fbu.ua.

Капітан збірної України Аліна Ягупова вдруге поспіль ввійшла в збірну туру Євроліги.

У заключному матчі групового етапу українка допомогла Фенербахче вирвати на останніх секундах перемогу проти французького Ліона – 67:65.

Наша баскетболістка зробила дабл-дабл – 18 очок, 10 підбирань.

Це вже друга перемога та друге потрапляння до збірної туру Євроліги після повернення Ягупової до складу Фенербахче з Чукурови на умовах оренди до кінця сезону.

Нагадаємо, Ягупова забезпечила Фенербахче важку перемогу у Євролізі.

Раніше, Ягупова переможно повернулася в Євролігу.

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