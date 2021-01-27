 Дніпро поступився Анвілу у Кубку Європи ФІБА | Баскетбол | Champion.com.ua
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Дніпро поступився Анвілу у Кубку Європи ФІБА

Сьогодні 21:33 131 0
Дніпро пройшов у наступний раунд турніру
Дніпро поступився Анвілу у Кубку Європи ФІБА
#Дніпро

Джерело - Чемпіон.

Дніпро у другому турі групового раунду Кубка Європи не зміг обіграти польський Анвіл.

Дніпро поступився з рахунком 71:74, але гарантував собі місце в наступному раунді Кубка Європи.

Кубок Європи ФІБА
Влоцлавек, Польща
Груповий раунд, 2-й тур
27 січня

Дніпро — Анвіл 71:74 (19:19, 17:16, 12:20, 23:19)

Дніпро: Террелл 16 + 6 підбирань, Тимофеєнко 13 + 6 підбирань + 2 перехоплення, Закурдаєв 9, Бобров 6 + 3 підбирання + 3 передачі, Джетер 0 + 4 передачі — старт, Санон 10, Шундель 9 + 5 передач + 5 підбирань, Кравцов 6 + 6 підбирань, Корнієнко 2 + 6 підбирань, Глєбов 0, Коломойський 0

Раніше, Дніпро переміг Фрібург.

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