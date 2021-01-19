Гарден встановив новий рекорд НБА

Новачок Брукліна допоміг здобути перемогу у матчі

Джерело - Чемпіон.

У регулярному чемпіонату НБА Бруклін Нетс обіграли Мілвокі Бакс з рахунком 125:123.

Найрезультативнішим гравцем Нетс став Джеймс Гарден, який зіграв свій другий матч за команду.

Гарден вийшов у старті і провів на паркеті 40 хвилин 47 секунд, за які набрав 34 очка (10/15 двоочкових, 3/10 триочкових, 5/6 штрафних), а також віддав 12 передач і зробив 6 підбирань.

31-річний баскетболіст став першим гравцем в історії НБА, який набрав 30+ очок і зробив не менше 10 передач в двох перших матчах за нову команду. У дебютній грі він набрав 32 очки, віддав 14 передач і зробив 12 підборів, встановивши нове досягнення в НБА.