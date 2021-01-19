Детройт з Михайлюком поступився Маямі, Голден Стейт переміг Лейкерс. Результати матчів НБА

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Відбулися матчі регулярного чемпіонату НБА
НБА - Регулярний чемпіонат
19 січня
Нью-Йорк - Орландо 91:84 (19:13, 28:25, 19:16, 25:30)
Лейкерс - Голден Стейт 113:115 (34:22, 30:26, 28:33, 21:34)
Атланта - Міннесота 108:97 (29:25, 29:26, 20:20 30:26)
Портленд - Сан-Антоніо 104:125 (28:32, 26:27, 28:28, 22:38)
Маямі - Детройт 113:107 (24:36, 31:25, 33:19, 25:27)
Мемфіс - Фінікс 108:104 (18:24, 34:24, 25:27, 31:29)
Торонто - Даллас 116:93 (22:18, 25:29, 34:25, 35:21)
Бруклін - Мілвокі 125:123 (28:34, 29:22, 37:33, 31:34)
Чикаго - Х'юстон 125:120 (28:16, 36:36, 29:34, 32:34)