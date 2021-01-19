 Детройт з Михайлюком поступився Маямі, Голден Стейт переміг Лейкерс. Результати матчів НБА | Баскетбол | Champion.com.ua
Мій профіль
У Білорусі забрали чемпіонат світу
Вчора 17:54 2261
Промоутер підтвердив ведення переговорів про бій Усик - Джойс
Вчора 23:45 902
Шелестюк: Якщо Арум навіть Пакьяо злив, то що казати про Ломаченка?
Вчора 21:24 1782 1
Відома дата слухання в CAS у справі про матч Швейцарія - Україна
Вчора 19:42 971
Підручний відмовився їхати на чемпіонат Європи
Вчора 18:09 3135
Рух підписав захисника збірної Ісландії
Вчора 17:39 625
Динамо програло Легії у контрольному матчі
Вчора 16:58 1348
UCI дискваліфікував ексглаву Федерації велоспорту України
Вчора 12:28 1081
Рейтинг WTA: Костюк увірвалась у ТОП-80
Вчора 10:16 83446
Мессі вперше в кар'єрі за Барселону отримав червону картку
Вчора 08:14 2693
Блоги
Бійці UFC вшанували пам'ять Марадони на дуелі поглядів
Бійці UFC вшанували пам'ять Марадони на дуелі поглядів Valeriy Ruchka
16.01.2021 11:45 454
Британські чемпіони визначили переможця у можливому поєдинку Віталія та Володимира Кличків
Британські чемпіони визначили переможця у можливому поєдинку Віталія та Володимира Кличків Андрій Твердохліб
15.01.2021 17:22 2579
Зіркова українська гімнастка продемонструвала вправи з бананами
Зіркова українська гімнастка продемонструвала вправи з бананами Андрій Твердохліб
15.01.2021 16:55 2015
Відео-блогер обіцяє Мейвезеру переламати того навпіл
Відео-блогер обіцяє Мейвезеру переламати того навпіл Андрій Твердохліб
15.01.2021 15:10 678
Відео дня. Російська біатлоністка не закрила жодної мішені в стрільбі стоячи
Відео дня. Російська біатлоністка не закрила жодної мішені в стрільбі стоячи Андрій Твердохліб
15.01.2021 13:28 819
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
08:59 Футбол Кальярі - Мілан 0:2. Огляд матчу 63
08:50 Хокей Баффало знищило Філадельфію, Торонто обіграв Вінніпег. Результати матчів НХЛ 136
08:27 Баскетбол Детройт з Михайлюком поступився Маямі, Голден Стейт переміг Лейкерс. Результати матчів НБА 159
08:13 Футбол Реал узгодив контракт з Алабою 266
18 Січня 2021
23:55 Футбол Арсенал розгромив Ньюкасл у 19 турі АПЛ 776
23:45 Бокс Промоутер підтвердив ведення переговорів про бій Усик - Джойс 902
23:37 Футбол Мілан на виїзді переграв Кальярі у 18 турі Серії А 795
23:30 Баскетбол ФБУ запропонує клубам змінити формат проведення Суперліги 812
23:15 Бокс Кальзаге назвав фаворита бою Ф'юрі - Джошуа 979
23:04 Хокей Міхнов: Молодому гравцеві було бажано виїхати за кордон 936
22:56 Футбол Вілшир став гравцем Борнмута 817
22:47 Хокей Латвія готова провести чемпіонат світу 1039
22:40 Бокс Тренер Ковальова: Я нічого не знаю про позитивний допінг-тест Сергія 922
22:25 Хокей Президент IIHF: Проводити чемпіонат світу у Мінську було б недоречно 907
22:18 Футбол Джампаоло звільнений з Торіно 859
22:10 Бокс Хан: Я не бачу, щоб хтось міг перемогти Ф'юрі 985
22:00 Блог Беленюк прокоментував свою перемогу на турнірі в Хорватії 457
21:54 Футбол Дружина Маліновського: Російські коментатори хвалять своїх гравців, а українські - критикують 1663
21:40 Футбол Філ Невілл очолив клуб Бекхема 957
21:24 Бокс Шелестюк: Якщо Арум навіть Пакьяо злив, то що казати про Ломаченка? 1782 1
21:10 Теніс Костюк: Не можу гарантувати, що зіграю на Australian Open 1238
20:56 Баскетбол Київ-Баскет здобув вольову перемогу над Будівельником у Суперлізі 1005
20:39 Футбол Динамо - Легія 0:2. Огляд матчу 1473
20:26 Футбол Скаут Шахтаря назвав найбільш проблемні позиції у команді 1364
20:09 Бокс Колишній чемпіон світу: Сподіваюся на перемогу Тайсона у бою з Джошуа 1561

Детройт з Михайлюком поступився Маямі, Голден Стейт переміг Лейкерс. Результати матчів НБА

Сьогодні 08:27 159 0
Результати матчів НБА
Детройт з Михайлюком поступився Маямі, Голден Стейт переміг Лейкерс. Результати матчів НБА
#НБА

Джерело - Чемпіон.

Відбулися матчі регулярного чемпіонату НБА

НБА - Регулярний чемпіонат  

19 січня

Нью-Йорк - Орландо 91:84 (19:13, 28:25, 19:16, 25:30)

Лейкерс - Голден Стейт 113:115 (34:22, 30:26, 28:33, 21:34)

Атланта - Міннесота 108:97 (29:25, 29:26, 20:20 30:26)

Портленд - Сан-Антоніо 104:125 (28:32, 26:27, 28:28, 22:38)

Маямі - Детройт 113:107 (24:36, 31:25, 33:19, 25:27)

Мемфіс - Фінікс 108:104 (18:24, 34:24, 25:27, 31:29)

Торонто - Даллас 116:93 (22:18, 25:29, 34:25, 35:21)

Бруклін - Мілвокі 125:123 (28:34, 29:22, 37:33, 31:34)

Чикаго - Х'юстон 125:120 (28:16, 36:36, 29:34, 32:34)

Коментарі ()