Джерело - Чемпіон.
Будівельник поступився вдома в овертаймі Тернополю в поєдинку регулярного чемпіонату Суперліги.
Матч завершився з рахунком 99:104.
Найрезультативнішим у матчі став Андрій Агафонов у складі переможців – 29 очок, 6 підбирань. У киян Девое набрав 23 очка, а ще один дебютант Ківон Девенпорт зробив дабл-дабл – 15 очок, 12 підбирань.
Будівельник – Тернопіль – 99:104 ОТ (24:32, 26:21, 16:21, 26:18, 7:12)
Будівельник: Девое 23о + 7пд, Анісімов 18о + 6пд, Девенпорт 15о + 12пд, Джонсон Джуніор 13, Бурт 11о + 8пр, Джонсон 7, Кожемякін 6, Звонов 3, Козлов 3, Кобець, Горбенко.
Тернопіль: Агафонов 29о + 6пд, Боуі 17, Келхон 15, Югба 13о + 6пд, Кольченко 13, Кальніченко 9, Буренко 6, Сандул 2, Тищенко.
Нагадаємо, Пустозвонов перейшов у Будівельник.