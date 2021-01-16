Тернопіль здобув 10-ту перемогу в сезоні, у Будівельника восьма поразка.

Джерело - Чемпіон.

Будівельник поступився вдома в овертаймі Тернополю в поєдинку регулярного чемпіонату Суперліги.

Матч завершився з рахунком 99:104.

Найрезультативнішим у матчі став Андрій Агафонов у складі переможців – 29 очок, 6 підбирань. У киян Девое набрав 23 очка, а ще один дебютант Ківон Девенпорт зробив дабл-дабл – 15 очок, 12 підбирань.

Суперліга – Регулярний чемпіонат

16 січня

Будівельник – Тернопіль – 99:104 ОТ (24:32, 26:21, 16:21, 26:18, 7:12)

Будівельник: Девое 23о + 7пд, Анісімов 18о + 6пд, Девенпорт 15о + 12пд, Джонсон Джуніор 13, Бурт 11о + 8пр, Джонсон 7, Кожемякін 6, Звонов 3, Козлов 3, Кобець, Горбенко.

Тернопіль: Агафонов 29о + 6пд, Боуі 17, Келхон 15, Югба 13о + 6пд, Кольченко 13, Кальніченко 9, Буренко 6, Сандул 2, Тищенко.

Нагадаємо, Пустозвонов перейшов у Будівельник.