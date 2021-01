У НБА сталася історична подія - наймаштабніший обмін гравцями

Напередодні вночі в Національній Баскетбольній Асоціації відбувся наймаштабніший обмін гравцями в історії. Лідер Хьюстона Джеймс Гарден переїджає до Брукліна, щоб допомогти команді стати чемпіоном.

THE BEARD IS A BROOKLYN NET.



WELCOME TO BROOKLYN, JAMES HARDEN. pic.twitter.com/kFgVEd8qtU