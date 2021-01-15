У НБА сталася історична подія - наймаштабніший обмін гравцями

Джерело - Чемпіон.

Напередодні вночі в Національній Баскетбольній Асоціації відбувся наймаштабніший обмін гравцями в історії. Лідер Хьюстона Джеймс Гарден переїджає до Брукліна, щоб допомогти команді стати чемпіоном.

THE BEARD IS A BROOKLYN NET.



WELCOME TO BROOKLYN, JAMES HARDEN. pic.twitter.com/kFgVEd8qtU — Brooklyn Nets (@BrooklynNets) January 14, 2021

Але якою ціною? Нентс віддали за Гардена одразу 11! активів.

Угода має чотиристоронній характер за участю Клівленда і Індіани: Х'юстон отримують Віктора Оладіпо, Родіона Куруц, Данте іспит, чотири незахищених піку першого раунду (2022 (два), 2024 2026) і чотири можливості обміну на пік вище з бруклінців - у Клівленд відправляються Джарретт Аллен і Торін Прінс - а Індіана отримує Каріси Леверті і пік другого раунду.

Але, це ще не все: зарплата Хардена на чверть (максимально дозволена різниця в обміні) вище зарплат чотирьох гравців, які залишили Бруклін, а податкові ставки лакшері все вище й вище. До обміну штраф за занадто дорогий склад Нетс прогнозувався в районі 35-40 млн. Зараз він виріс до 60-70 млн, і це вже з урахуванням послаблень, які ліга дає платникам податків у цьому ковідному сезоні. Так що, крім мішка відданих активів, Нетс зараз витрачають і реальні гроші заради обміну Хардена - кілька десятків мільйонів.