Філадельфія та Торонто святкували перемоги. Результати матчів НБА

У НБА зіграні чергові матчі

Джерело - Чемпіон.

У регулярному чемпіонаті НБА відбулися 5 матчів.

Українець Олексій Лень, який виступає у складі Торонто, не брав участі у матчі з Шарлот.

НБА - Регулярний чемпіонат

14 січня

Філадельфія - Маямі 125:108 (38:30, 35:28, 25:20, 27:30)

Сан-Антоніо - Х’юстон 105:109 (27:30, 18:18, 34:27, 26:34)

Торонто - Шарлот 111:108 (35:34, 36:28, 28:24, 12:22)

Денвер - Голден Стейт 114:104 (37:24, 28:30, 25:22, 24:28)

Портленд - Індіана 87:111 (26:26, 10:33, 35:25, 16:27)

Раніше, Бруклін обіграв Нью-Йорк, Лейкерс розібралися з Оклахомою.