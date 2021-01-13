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Київ-Баскет підписав американського форварда

Сьогодні 15:25 352 0
Кияни уклали угоду з 24-річним Тібодо
Київ-Баскет підписав американського форварда
#Тібодо, #Київ-Баскет

Джерело - ФБУ.

Київ-Баскет досягнув угоди з 24-річним американським форвардом Тревіном Тібодо (203 cм, 110 кг).

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Тібодо - випускник університету Нового Орлеану. Відіграв чотири сезони в американській студентській лізі NCAA. Зіграв за цей час 117 матчів, у яких в середньому набирав 8,4 очка, 5,8 підбирання та 1,9 передачі.

Останні два сезони Тібодо виступав у G-лізі за Форт-Вейн Мед Ентс - фарм-клуб команди НБА Індіана Пейсерз. Зіграв 62 матчі. У середньому набирав 6,1 очка, 5,5 підбирання та 1,3 передачі.

Для американського легіонера Київ-Баскет став першим клубом у заокеанській кар`єрі.

Раніше Київ-Баскет розірвав угоду з іншим американським форвардом Елайджею Томасом за взаємною згодою сторін.

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