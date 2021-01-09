Будівельник підписав американського форварда

Сезон нападних розпочинав у французькому клубі

Джерело - Будівельник.

Будівельник оголосив про перехід американського форварда Ківона Девенпорта.

Про це повідомляє пресслужба київського клубу.

Невдовзі Девенпорт прилетить до Києва і пройде медогляд, після чого має приєднатися до команди Леоніда Яйла.

Нинішній сезон нападник розпочинав у складі французького Шоле, де в 7 матчах (6 у старті) національної першості за 23,3 хвилини приносив команді 9,9 очка + 4,1 підбирання при 49% реалізації з гри. В 3 зустрічах Ліги Чемпіонів Девенпорт приносив Шоле 5,7 очка + 5,7 підбирання за 18,4 хвилини.

Раніше, Будівельник залишив американський форвард.