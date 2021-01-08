Сет Каррі заразився коронавірусом

Гравець дізнався про позитивний тест на коронавірус під час матчу своєї команди

Захисник Філадельфії Сет Каррі здав позитивний результат тесту на коронавірус.

Про це повідомляє Hoops Rumors.

Команда дізналася про зараження Каррі під час першої половини матчу регулярного чемпіонату НБА з Бруклін Нетс. Захисник не брав участі в грі через больових відчуттів в лівому гомілкостопі, але приїхав на арену підтримати одноклубників. У першій чверті Каррі був присутній на лавці запасних. Гравець негайно відправився в ізоляцію, покинувши арену окремо від команди, коли стало відомо про його зараження.

Філадельфія залишиться в Нью-Йорку після матчу, щоб почати відстеження контактів інших представників клубу.

Раніше, Бруклін обіграв Філадельфію.