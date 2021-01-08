Сет Каррі заразився коронавірусом

Джерело - championat.com.
Захисник Філадельфії Сет Каррі здав позитивний результат тесту на коронавірус.
Про це повідомляє Hoops Rumors.
Команда дізналася про зараження Каррі під час першої половини матчу регулярного чемпіонату НБА з Бруклін Нетс. Захисник не брав участі в грі через больових відчуттів в лівому гомілкостопі, але приїхав на арену підтримати одноклубників. У першій чверті Каррі був присутній на лавці запасних. Гравець негайно відправився в ізоляцію, покинувши арену окремо від команди, коли стало відомо про його зараження.
Філадельфія залишиться в Нью-Йорку після матчу, щоб почати відстеження контактів інших представників клубу.
Раніше, Бруклін обіграв Філадельфію.