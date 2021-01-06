 Прометей підписав досвідченого американського форварда | Баскетбол | Champion.com.ua
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Прометей підписав досвідченого американського форварда

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Клуб підсилився перед стартом другої частини регулярного чемпіонату Суперліги
Прометей підписав досвідченого американського форварда
#Прометей, #Еванс

Джерело - Чемпіон.

Клуб Суперліги Паріматч Прометей із Кам’янського підписав американського потужного форварда Шона Еванса (203 см, 104 кг).

Про це повідомляє пресслужба клубу.

32-річний легіонер закриває позицію важкого форварда. Останні 5 років він провів в чемпіонаті Греції, з яких найпродуктивнішим для нього став сезон 2018/2019. Тоді у складі Ларіси він зіграв у 25 матчах, в середньому проводив на паркеті по 25 хвилин та набирав 13.3 очка і 8.8 підбирання.

У сезоні 2019/2020 Шон Еванс перебрався до клубу Іфаістос, за який відіграв у 20 матчах і в середньому набирав по 10.6 очка і робив 6.3 підбирання.

Нову кампанію американець починав у складі Лавріо, за який встиг зіграти в 6 матчах, маючи в доробку 9.2 очка та 4 підбирання.

В сезоні 2017/2018 Шон Еванс виступав разом із своїм теперішнім партнером по клубу Олександром Липовим у складі Промітеаса.

Раніше, Томас залишив Будівельник​.

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