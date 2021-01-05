Детройт із Михайлюком поступився Мілвокі

Джерело - Чемпіон.
У матчі регулярного чемпіонату НБА Мілвокі Бакс обіграла Детройт Пістонс.
Актуально: Михайлюк зіграв найрезультативніший матч у сезоні
Український баскетболіст Святослав Михайлюк зіграв у матчі 30 хвилин. За цей час 23-річний атакуючий захисник набрав 13 очок, реалізувавши 3 з 5-ти триочкових кидків (0-1 двоочкові, 4-4 штрафні), зробив три підбирання, віддав 4 передачі та зробив 1 блок-шот і 1 перехоплення.
НБА - Регулярний чемпіонат
05 січня
Мілвокі – Детройт 125:115 (33:26, 34:30, 30:24, 26:30)