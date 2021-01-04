Тренер Детройта відзначив гру Михайлюка

Головний тренер Детройта Дуейн Кейсі оцінив дії українця Святослава Михайлюка у матчі проти Бостона.

Про це розповів сам американський спеціаліст.

"Бостон - хороша оборонна команда, у них велика глибина. Ми забили свої кидки. Святослав Михайлюк вийшов і розігнав нашу атаку, ми почали потрапляти.

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У деяких моментах приймали неправильні рішення в нападі, але все-таки проблеми в захисті зумовили такий результат. Невдало відзахищалися в парі володінь, зайняли неправильну позицію на підборі. Могли забирати м'яч, але самі упускали його. Можна стати кращими в цьому плані.

Я задоволений нашими атакувальними результатами і бачу деякі аспекти, за рахунок яких ми здатні прибавити в обороні.

Травма голеностопу у Джоша Джексона? Без Джоша нам непросто. Всі знають, що він дає команді. Але, слава Богу, Святослав Михайлюк вийшов і зіграв добре", - сказав Кейсі.