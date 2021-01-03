Київ-Баскет підсилився форвардом

Київ-Баскет узгодив умови контракту з 24-річним американським легіонером Елайджою Томасом.

Про це повідомляє пресслужба столичного клубу.

До цього гравець виступав за Стяуа, де провів 2 матчі в національному чемпіонаті, у яких в середньому набирав 14.5 очок, робив 7.5 підбирань та 2 асисти. Також Елайджа зіграв у 4 матчах Кубку Румунії, де також мав непогану статистику – 14.8 очок, 9.3 підбирань та 1.3 асисти в середньому за гру.

Елайджа є вихованцем Клемсонського університету, за який виступав с 2016 по 2019 рік.

Столичний клуб для Томаса стане вже четвертою командою за останні два роки.