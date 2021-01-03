Торонто із Ленем поступився Нью-Орлінс Пеліканс, Х'юстон обіграв Сакраменто. Результати матчів НБА

У регулярному чемпіонаті НБА відбулося 6 матчів.

Джерело - Чемпіон.

Відбулися матчі регулярного чемпіонату НБА.

Український центровий Торонто Олексій Лень у матч проти Нью-Орлінс Пеліканс зіграв 7:13 хвилин та набрав 2 очка.

НБА - Регулярний чемпіонат

03 січня

Нью-Орлінс Пеліканс – Торонто 120:116 (32:26, 23:34, 32:22, 33:34)

Х'юстон – Сакраменто 102:94 (36:36, 28:28, 19:17, 19:13)

Індіана - Нью-Йорк 102:106 (28:26, 23:24, 31:32, 20:24)

Орландо - Оклахома-Сіті 99:108 (33:28, 18:24, 31:32, 17:24)

Філадельфія – Шарлот 127:112 (39:24, 34:34, 31:32, 23:22)

Атланта - Клівленд 91:96 (35:25, 21:19, 18:26, 17:26)