Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 1 січня відбулися матчі регулярного чемпіонату НБА.
НБА - Регулярний чемпіонат
1 січня
Індіана - Клівленд 119:99 (32:21, 25:30, 31:17, 31:31)
Вашингтон – Чикаго 130:133 (41:35, 27:36, 32:36, 30:26)
Орландо - Філадельфія 92:116 (22:38, 18:37, 29:23, 23:18)
Х'юстон - Сакраменто 122:119 (32:33, 31:26, 24:27, 35:33)
Торонто – Нью-Йорк 100:83 (22:18, 20:24, 29:22, 29:19)
Оклахома-Сіті - Новий Орлеан 80:113 (28:32, 19:26, 26:27, 7:28)
Юта - Фінікс 95:106 (22:21 18:32, 30:30, 25:23)