Торонто Леня та Детройт Михайлюка зазнали поразок. Результати матчів НБА

Лень набрав 2 очка, Михайлюк - 6

Джерело - Чемпіон.

У регулярному чемпіонаті НБА відбулися 10 матчів.

Олексій Лень дебютував у складі Торонто - він провів 21 хвилині і набрав два очки. Святослав Михайлюк на паркеті провів 11:55 хвилин і набрав 6 очок.

НБА - Регулярний чемпіонат

29 грудня

Вашингтон - Чикаго 107:115 (26:31, 20:21, 27:31, 34:32)

Детройт - Голден Стейт 106:116 (29:24, 22:24, 25:29, 30:39)

Індіана - Бостон 111:116 (26:31, 31:27, 37:25, 17:33)

Клівленд - Нью-Йорк 86:95 (15:29, 31:24, 18:18, 22:24)

Філадельфія - Торонто 100:93 (17:28, 31:28, 28:20, 24:17)

Маямі - Мілуокі 97:144 (26:46, 25:37, 24:32, 22:29)

Оклахома-Сіті - Орландо 107:118 (27:34, 29:26, 29:27, 22:31)

Кліпперс - Міннесота 124:101 (33:29, 37:21, 35:26, 19:25)

Сакраменто - Денвер 125:115 (32:34, 42:28, 22:38, 29:15)

Фінікс - Нью-Орлеан 111:86 (31:29, 35:25, 34:17, 11:25)

Раніше, лідер Брукліна пропустить сезон через травму.