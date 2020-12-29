Ягупова повернулася у Фенербахче

Капітан національної збірної України з баскетболу Аліна Ягупова продовжить кар’єру у складі лідера чемпіонаті Туреччини стамбульському Фенербахче.

Про це повідомляє пресслужба ФБУ.

Ягупова підписала з 12-разовим чемпіоном Туреччини орендну угоду до кінця сезону. У складі Фенербахче Ягупова виступала в минулому сезоні і отримала титул MVP Євроліги-2020.

Поточний сезон Ягупова розпочинала у складі іншого турецького клубу – Чукурова з міста Мерсін, у складі якого у середньому за 35 хвилин на майданчику набирала 27,0 очка, робила 8,2 передачі та 6,0 підбирання.

Після завершення сезону українка повернеться до Чукурови.