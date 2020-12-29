 Ягупова продовжить кар’єру у Фенербахче | Баскетбол | Champion.com.ua
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Ягупова продовжить кар’єру у Фенербахче

Сьогодні 17:55 845 0
Ягупова повернулася у Фенербахче
Ягупова продовжить кар’єру у Фенербахче
#Ягупова

Джерело - fbu.ua.

Капітан національної збірної України з баскетболу Аліна Ягупова продовжить кар’єру у складі лідера чемпіонаті Туреччини стамбульському Фенербахче.

Про це повідомляє пресслужба ФБУ.

Ягупова підписала з 12-разовим чемпіоном Туреччини орендну угоду до кінця сезону. У складі Фенербахче Ягупова виступала в минулому сезоні і отримала титул MVP Євроліги-2020.

Поточний сезон Ягупова розпочинала у складі іншого турецького клубу – Чукурова з міста Мерсін, у складі якого у середньому за 35 хвилин на майданчику набирала 27,0 очка, робила 8,2 передачі та 6,0 підбирання.

Після завершення сезону українка повернеться до Чукурови.

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