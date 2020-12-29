Українець вкрай погано реалізовував кидки

Джерело - Чемпіон.

У регулярному чемпіонаті НБА відбулися 5 матчів.

Михайлюк провів на паркеті 14 хвилин і за цей час набрав 4 очки (1-6 з гри, 0-4 триочкові, 2-2 штрафні) і зробив 2 підбирання.

НБА - Регулярний чемпіонат

28 грудня

Атланта - Детройт 128:120 (33:25, 32:31, 35:31, 28:33)

Бруклін - Мемфіс 111:116 OT (23:32, 32:22, 30:33, 21:19 5:8)

Оклахома-Сіті - Юта 109:110 (24:22, 28:27, 35:35, 22:26)

Денвер - Х’юстон 124:111 (36:26, 34:34, 36:23, 18:28)

Лейкерс - Портленд 107:115 (30:22, 24:36, 31:26, 22:31)

Нагадаємо, Михайлюк набрав 12 очок у матчі проти Клівленда.