Визначилась символічна збірна Суперліги

Джерело - fbu.ua.
Федерація баскетболу України представила символічну збірну Суперліги за підсумками півтора кола регулярного чемпіонату.
Про це повідомляє ФБУ.
У символічну команду увійшли:
Розігруючий захисник - Денис Лукашов (Прометей, 13 матчів) - 11.1 очка, 6.5 передачі, 3.5 підбирання (РЕ 17.2)
Атакувальний захисник - Джаред Террелл (Дніпро, 9 матчів) - 16.0 очка, 2.8 передачі 1.4 підбирання (РЕ 14.0)
Форвард - Богдан Близнюк (Київ-Баскет, 12 матчів) - 13.5 очка, 5.6 підбирання, 3.8 передачі (РЕ 17.8)
Важкий форвард - Аверейл Югба (Тернопіль, 12 матчів) - 14.2 очка, 7.8 підбирання, 2.1 передачі (РЕ 19.7)
Центровий - Тайрел Нельсон (Хімік, 12 матчів) - 17.8 очка, 7.5 підбирання, 2.8 передачі (РЕ 18.4)