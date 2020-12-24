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Хомічюс залишив посаду головного тренера Будівельника

Сьогодні 17:54 723 0
Литовський фахівець більше не очолюватиме київський клуб
Хомічюс залишив посаду головного тренера Будівельника
#Хомічюс, #Будівельник

Джерело - ФБУ.

Головний тренер команди Будівельник Вальдемарас Хомічюс залишає свою посаду.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Очолить команду Леонід Яйло, який входив до тренерського штабу литовця.

Хомічюс очолив Будівельник перед початком сезону. Під його керівництвом столичний клуб здобув 4 перемоги в 11 поєдинках, програвши 3 з 4 останніх матчі.

В останній грі року команда Хомічюса на виїзді поступилась Тернополю, програвши з рахунком 79:104. Першим матчем для Яйла на посаді головного тренера стане поєдинок проти Черкаських Мавп 9 січня.

Раніше, Будівельник припинив співпрацю з американським форвардом.

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