Клемонс отримав травму та може пропустити весь сезон НБА

Розігруючий Х'юстона Кріс Клемонс отримав серйозне пошкодження правої ноги під час передсезонного поєдинку проти Сан-Антоніо (112:98).

Про це повідомляє інсайдер The Athletic Шамс Чаранія.

За попереднім діагнозом у 23-річного американця розрив ахіллового сухожилля. Він покинув майданчик на кріслі-каталці.

Chris Clemons appeared to injure his lower leg and was taken off the court in a wheelchair.



Hope he's alright. pic.twitter.com/diKHPgXlN3