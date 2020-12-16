Клемонс отримав травму та може пропустити весь сезон НБА

У 23-річного американця розрив ахіллового сухожилля

Джерело - Чемпіон.

Розігруючий Х'юстона Кріс Клемонс отримав серйозне пошкодження правої ноги під час передсезонного поєдинку проти Сан-Антоніо (112:98).

Про це повідомляє інсайдер The Athletic Шамс Чаранія.

За попереднім діагнозом у 23-річного американця розрив ахіллового сухожилля. Він покинув майданчик на кріслі-каталці.

Chris Clemons appeared to injure his lower leg and was taken off the court in a wheelchair.



Hope he's alright. pic.twitter.com/diKHPgXlN3 — Bleacher Report (@BleacherReport) December 16, 2020

У середу Клемонс пройде МРТ-обстеження і якщо діагноз підтвердиться, то швидше за все, він пропустить сезон-2020/21.

Нагадаємо, Лень дебютував у складі Торонто.