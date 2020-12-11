Київ-Баскет знищив Миколаїв. Результати матчів Суперліги

Київ-Баскет здобув 11 перемогу в 11 матчах

Джерело - Чемпіон.

У рамках української баскетбольної Суперліги відбулися три матчі.

Київ-Баскет вдома без проблем розібрався з МБК Миколаїв - 101:65. Харківські Соколи вдома ж з різницею у 14 очок програла київському Будівельнику. А найбільш напруженим матч видався у Тернополі, де місцева команда поступилася Черкаським Мавпам.

Суперліга

Регулярний чемпіонат

11 грудня

Київ-Баскет - Миколаїв 101:65 (28:17, 18:18, 24:20, 31:10)

Харківські Соколи - Будівельник 80:94 (15:34, 17:19, 20:14, 28:27)

Тернопіль - Черкаські Мавпи 77:81 (19:26, 20:11, 20:24, 18:20)

Нагадаємо, Хімік переграв Прометей у Суперлізі.