Київ-Баскет знищив Миколаїв. Результати матчів Суперліги

Джерело - Чемпіон.
У рамках української баскетбольної Суперліги відбулися три матчі.
Київ-Баскет вдома без проблем розібрався з МБК Миколаїв - 101:65. Харківські Соколи вдома ж з різницею у 14 очок програла київському Будівельнику. А найбільш напруженим матч видався у Тернополі, де місцева команда поступилася Черкаським Мавпам.
Суперліга
Регулярний чемпіонат
11 грудня
Київ-Баскет - Миколаїв 101:65 (28:17, 18:18, 24:20, 31:10)
Харківські Соколи - Будівельник 80:94 (15:34, 17:19, 20:14, 28:27)
Тернопіль - Черкаські Мавпи 77:81 (19:26, 20:11, 20:24, 18:20)
Нагадаємо, Хімік переграв Прометей у Суперлізі.