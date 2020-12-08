 Санон найближчим часом може поїхати до клубу НБА | Баскетбол | Champion.com.ua
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Санон найближчим часом може поїхати до клубу НБА

Сьогодні 21:24 135 0
Захисник Дніпра може продовжити кар'єру в найсильнішій лізі світу
Санон найближчим часом може поїхати до клубу НБА
#Санон, #Дніпро, #НБА

Джерело - sport.ua.

Захисник збірної України та Дніпра Іссуф Санон може вже найближчим часом виїхати в розташування Г'юстон Рокетс.

Про це повідомляє basket.com.ua.

Рокетс запросили відкріпний лист з ФІБА на українського захисника. Нагадаємо, в міжсезоння Рокетс придбали права на Санона в sign-and-trade угоді по Остіну Ріверсу, вимінявши їх у Нікс.

Санон спочатку був обраний на драфті НБА-2018 під 42-м номером Вашингтоном. Останні півтора сезона він провів у Дніпрі.

Раніше, Лень обрав ігровий номер у Торонто.

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