Захисник Дніпра може продовжити кар'єру в найсильнішій лізі світу

Захисник збірної України та Дніпра Іссуф Санон може вже найближчим часом виїхати в розташування Г'юстон Рокетс.

Про це повідомляє basket.com.ua.

Рокетс запросили відкріпний лист з ФІБА на українського захисника. Нагадаємо, в міжсезоння Рокетс придбали права на Санона в sign-and-trade угоді по Остіну Ріверсу, вимінявши їх у Нікс.

Санон спочатку був обраний на драфті НБА-2018 під 42-м номером Вашингтоном. Останні півтора сезона він провів у Дніпрі.

Раніше, Лень обрав ігровий номер у Торонто.