 У Торонто Леня стався спалах коронавірусу | Баскетбол | Champion.com.ua
Мій профіль
Динамо - Ференцварош: анонс і прогноз на матч Ліги чемпіонів
Сьогодні 17:29 10421
Динамо - Ференцварош: що треба українській команді в останньому турі Ліги чемпіонів
Сьогодні 18:17 5088
Мангер: Я знімаю з себе повноваження президента клубу Дніпро
Сьогодні 16:54 1347
"Мандела мав рацію". Найкращий каратист України про перемоги на останніх секундах боїв та місце, де він проводить половину життя
Сьогодні 11:42 681
Шахтар назвав заявку на матч з Інтером
Сьогодні 10:39 1942
Динамо Київ - Ференцварош: відео голів і огляд матчів
Сьогодні 10:09 1229
Шахтар може залишитися без єврокубків навесні. Розбираємо всі турнірні розклади для гірників
Сьогодні 08:59 3962
Павелко оцінив відбіркову групу України у кваліфікації до ЧС-2022
Сьогодні 08:46 2375
Динамо Київ - Ференцварош: де дивитися матч Ліги чемпіонів
Сьогодні 08:00 9418
Інтер – Шахтар: анонс і прогноз матчу Ліги чемпіонів
Сьогодні 07:30 1151
Блоги
Його не зупинити. Ібрагімович тренується в снігу
Його не зупинити. Ібрагімович тренується в снігу Valeriy Ruchka
06.12.2020 22:43 888
Президент Ювентуса подарував Роналду унікальну футболку
Президент Ювентуса подарував Роналду унікальну футболку Valeriy Ruchka
06.12.2020 20:08 1380
Голкіпер збірної Казахстану жорстким матом коментувала свої 12 пропущених голи в матчі з Францією
Голкіпер збірної Казахстану жорстким матом коментувала свої 12 пропущених голи в матчі з Францією Valeriy Ruchka
06.12.2020 18:55 1040
4 роки тому Динамо поставило на коліна Бешикташ в Лізі чемпіонів
4 роки тому Динамо поставило на коліна Бешикташ в Лізі чемпіонів Valeriy Ruchka
06.12.2020 18:16 573
Відео дня! Українські спортсмени привітали військових із Днем Збройних сил
Відео дня! Українські спортсмени привітали військових із Днем Збройних сил Valeriy Ruchka
06.12.2020 15:24 620
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
19:25 Теніс WTA оголосила найкращих тенісисток минулого сезону 211
19:09 Футбол Каштру вказав завдяки чому Шахтар може переграти Інтер 227
18:55 Бокс Пулєв сподівається на бій з Ф'юрі після перемоги над Джошуа 502
18:40 Інше Лукашенко після заборони на відвідування Олімпійських ігор назвав МОК бандою 544
18:25 Футбол Відаль не зіграє з донецьким Шахтарем 789
18:17 Футбол Динамо - Ференцварош: що треба українській команді в останньому турі Ліги чемпіонів 5088
18:10 Бокс Бетербієв хоче провести бій з Біволом 825
17:56 Баскетбол У Торонто Леня стався спалах коронавірусу 635
17:40 Інше МОК заборонив Лукашенку відвідувати Олімпійські ігри 700
17:29 Футбол Динамо - Ференцварош: анонс і прогноз на матч Ліги чемпіонів 10421
17:24 Футбол Маліновський відправився з Аталантою на вирішальний матч Ліги чемпіонів 894
17:10 Футбол Конте: Шахтар - відмінна команда, але ми повинні виграти 1085
16:54 Хокей. УХЛ Мангер: Я знімаю з себе повноваження президента клубу Дніпро 1347
16:40 Футбол Фліка визнали найкращим клубним тренером 2020 року 1162
16:24 Футбол Козловський: У мене три пропозиції щодо Кухаревича з Бельгії 1210
16:10 Хокей. УХЛ Краматорськ підписав нападника з чемпіонату Казахстану 1441
15:55 Футбол Лінгард може перейти у Реал Сосьєдад 1084
15:47 Блог Динамо – Ференцварош. Финал года 2308
15:42 Футбол ПСЖ позбувся Хесе через секс-скандал 1304
15:29 Футбол Джеко: Україна багато років грає в хороший футбол 1316
15:17 Футбол Брагу і Зорю розсудять польські арбітри 2338 1
14:58 Футбол Тете - найкращий гравець Шахтаря у листопаді 1350
14:44 Футбол Динамо і Шахтар зіграють в Юнацької лізі УЄФА-2020/21 1741
14:29 Футбол Ротань продовжив контракт з молодіжною збірною України 1529
14:18 Хокей Капітан Маріуполя: Поміняти президента ФХУ потрібно було вже давно 2197

У Торонто Леня стався спалах коронавірусу

Сьогодні 17:56 635 0
Торонто веде підготовку до нового сезону в університеті Сент-Лео
У Торонто Леня стався спалах коронавірусу
#Торонто, #Лень

Джерело - Чемпіон.

У Торонто Репторс виявили три позитивні тести на COVID-19 всередині клубу.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Команда зробила всі необхідні дії, щоб не допустити поширення коронавірусу.

Торонто веде підготовку до нового сезону в університеті Сент-Лео, а домашні матчі в регулярному чемпіонаті єдина канадська франшиза в НБА буде проводити в Тампі.

У міжсезоння до Торонто приєднався центровий збірної України Олексій Лень, який влітку вже перехворів на коронавірус.

Раніше, Лень обрав ігровий номер у Торонто.

Коментарі ()