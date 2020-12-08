У Торонто Леня стався спалах коронавірусу

Торонто веде підготовку до нового сезону в університеті Сент-Лео

Джерело - Чемпіон.

У Торонто Репторс виявили три позитивні тести на COVID-19 всередині клубу.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Команда зробила всі необхідні дії, щоб не допустити поширення коронавірусу.

Торонто веде підготовку до нового сезону в університеті Сент-Лео, а домашні матчі в регулярному чемпіонаті єдина канадська франшиза в НБА буде проводити в Тампі.

Statement from the Toronto Raptors pic.twitter.com/wModeJv1Fd — Toronto Raptors (@Raptors) December 7, 2020

У міжсезоння до Торонто приєднався центровий збірної України Олексій Лень, який влітку вже перехворів на коронавірус.

Раніше, Лень обрав ігровий номер у Торонто.