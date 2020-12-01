Тернер став тренером Бостона

Фахівець буде відповідати за розвиток гравців

Джерело - Чемпіон.

Форвард Еван Тернер повернеться до Бостона у сезоні-2020/2021, але не в якості гравця.

Про це повідомляє інсайдер Шемс Чаранія.

Тернер приєднається до Бостону в якості помічника тренера з упором на розвиток гравців.

10-year NBA veteran Evan Turner is finalizing a deal to join the Boston Celtics as an assistant coach, sources tell @TheAthleticNBA @Stadium. Turner is expected to focus on player development. — Shams Charania (@ShamsCharania) November 30, 2020

Другий номер драфту НБА 2010 Тернер провів 10 сезонів в лізі в якості гравця Філадельфії, Індіана, Бостон, Портленд і Атланта. У 705 іграх регулярного сезону він набирав в середньому 9,7 очка, робив 4,6 підбора і віддавав 3,5 передачі.

Тернер провів кілька продуктивних сезонів, але не був ефективним гравцем ротації в сезоні-2019/20, набираючи в середньому 3,3 очка за 19 ігор в Атланті. Його обміняли в Міннесоту перед дедлайном в лютому. У складі Тімбервулвз він так і не з'явився на майданчику. Поки неясно, чи завершив Тернер ігрову кар'єру після рішення стати тренером Бостона.

Нагадаємо, Лень в Торонто буде отримувати найнижчу зарплату в кар'єрі.