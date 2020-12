Тернер став тренером Бостона

Форвард Еван Тернер повернеться до Бостона у сезоні-2020/2021, але не в якості гравця.

Про це повідомляє інсайдер Шемс Чаранія.

Тернер приєднається до Бостону в якості помічника тренера з упором на розвиток гравців.

10-year NBA veteran Evan Turner is finalizing a deal to join the Boston Celtics as an assistant coach, sources tell @TheAthleticNBA @Stadium. Turner is expected to focus on player development.