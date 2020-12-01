Збірна України пробилась на Євробаскет-2022

Джерело - Чемпіон.

Збірна України у відбірковому турнірі на Євробаскет обіграла національну команду Австрії.

Відбір до Євробаскету-2022

Кваліфікація, група F

4 тур, 30 листопада

Україна - Австрія 70:67 (16:14, 13:16, 21:15, 20:22)

Україна: Лукашов 14 + 5 підбирань, Герун 8 + 8 підбирань, Липовий 8 + 5 передач, Петров 4 + 10 підбирань + 4 передачі, Шундель 3 - 4 втрати — старт, Мішула 20, Павлов 6, Кравцов 2 + 5 підбирань, Зотов 3 - 3 втрати, Санон 2, Бобров 0 - 4 втрати, Беліков 0

Раніше, України програла Словенії у відборі до Євробаскету-2022.