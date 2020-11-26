На українця претендували кілька ТОП-клубів

Джерело - Чемпіон.

Центровий збірної України Олексій Лень, який підписав річний гарантований контракт з Торонто на 2,32 мільйона доларів, міг перейти до Лейкерс.

Про це повідомляє The Athletic.

Канадці в боротьбі за Леня випередили чинних чемпіонів НБА Лейкерс. Також українця у своїх рядах хотіли бачити в Філадельфії, Мілуокі та Сакраменто, де Лень провів кінцівку минулого сезону після обміну з Атланти.

Пропозиція від Торонто була вигідніша у фінансовому плані, тому Лень зупинив свій вибір на Репторс.

Всього в НБА Олексій Лень провів 467 матчів. В середньому за гру український центровий набирає по 8,0 очка і 6,3 підбору.