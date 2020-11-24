Г'юстон підпише Демаркуса Казінса

Досвідчений центровий підсилить Рокетс

Джерело - Чемпіон.

Г'юстон Рокетс близький до підписання контракту з Демаркусом Казінсом.

Про це повідомляє інсайдер Шемс Чаранія.

Досвідчений центровий підпише однорічний контракт.

Cousins is signing a new deal with the Rockets, sources said. https://t.co/LUCaKrWwcj — Shams Charania (@ShamsCharania) November 23, 2020

Нагадаємо, що 30-річний Казінс продовжує відновлюватися після розриву хрестоподібної зв'язки коліна. Через це пошкодження в минулому сезоні він не зіграв жодного матчу. В ході сезону був відрахований зі складу Лейкерс, контракт з яким він підписав перед початком сезону-2019/2020.

Останній раз Казінс грав у плей-оф НБА 2019 року в складі Голден Стейт Ворріорс.

Нагадаємо, Лень в Торонто буде отримувати найнижчу зарплату в кар'єрі.