Г'юстон підпише Демаркуса Казінса

Джерело - Чемпіон.
Г'юстон Рокетс близький до підписання контракту з Демаркусом Казінсом.
Про це повідомляє інсайдер Шемс Чаранія.
Досвідчений центровий підпише однорічний контракт.
Cousins is signing a new deal with the Rockets, sources said. https://t.co/LUCaKrWwcj— Shams Charania (@ShamsCharania) November 23, 2020
Нагадаємо, що 30-річний Казінс продовжує відновлюватися після розриву хрестоподібної зв'язки коліна. Через це пошкодження в минулому сезоні він не зіграв жодного матчу. В ході сезону був відрахований зі складу Лейкерс, контракт з яким він підписав перед початком сезону-2019/2020.
Останній раз Казінс грав у плей-оф НБА 2019 року в складі Голден Стейт Ворріорс.
Нагадаємо, Лень в Торонто буде отримувати найнижчу зарплату в кар'єрі.