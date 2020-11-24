П'ятий конкурент Михайлюка залишив Детройт

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#Детройт

Джерело - sport.ua.

Детройт не став продовжувати контракт з атакувальним захисником Ленгстоном Гелловеєм.

Про це повідомляє The Athletic.

Баскетболіст продовжить кар'єру в Фініксі.

У минулому сезоні Гелловей набирав 10,3 очка в середньому за 26,8 хвилини на паркеті.

Таким чином, в це міжсезоння, з Детройта пішли відразу п'ятеро гравців на позиції другого-третього номера.

Раніше клуб покинули Брюс Браун, Люк Кеннард, Тоні Снелл і Кайрі Томас. Також Детройт продовжив контракт з українцем Святославом Михайлюком.

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