П'ятий конкурент Михайлюка залишив Детройт

Джерело - sport.ua.
Детройт не став продовжувати контракт з атакувальним захисником Ленгстоном Гелловеєм.
Про це повідомляє The Athletic.
Баскетболіст продовжить кар'єру в Фініксі.
У минулому сезоні Гелловей набирав 10,3 очка в середньому за 26,8 хвилини на паркеті.
Таким чином, в це міжсезоння, з Детройта пішли відразу п'ятеро гравців на позиції другого-третього номера.
Раніше клуб покинули Брюс Браун, Люк Кеннард, Тоні Снелл і Кайрі Томас. Також Детройт продовжив контракт з українцем Святославом Михайлюком.