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ФІБА змінила формат Кубка Європи

Сьогодні 17:25 867 0
В євросезоні братимуть участь три українські команди
ФІБА змінила формат Кубка Європи
#ФІБА

Джерело - ФБУ.

Через пандемію коронавірусу, яка викликає великі зміни і перенесення матчів ув національних і міжнародних змаганнях, ФІБА змінила формат Кубка Європи.

Про це повідомляє пресслужба організації.

Замість планованих раніше семи груп учасники змагатимуться в шести групах по чотири команди. Матчі всіх груп будуть проходити в окремих ізольованих таборах.

На груповому етапі замість системи домашніх і виїзних поєдинків учасники гратимуть тільки по одному матчу між собою. Тому кожна команда в групі зіграє по три поєдинки. Базовими датами матчів в групах є 26, 27-28 і 29 січня.

В 1/8 фіналу виходять по дві кращі команди з шести груп і ще чотири кращі команди з тих, які фінішують в групах третіми.

В 1/8 не можуть зустрітися команди з однієї групи. Переможці 1/8 і 1/4 фіналу визначаються за результатами тільки одного матчу. Поєдинки повинні відбутися 23 і 25 березня. Їх також організовуватимуть в ізольованих місцях.

У групі B разом з Київ-Баскетом і Прометеєм зіграють Рілскі Спортіст (Болгарія) і Капфенберг (Австрія), хоча спочатку жереб відправив у цю групу Балкан (Болгарія).

Група Е з Дніпром не змінилася. Чемпіон Суперліги зустрінеться з Анвілом (Польща), Фрібургом (Швейцарія) і Лондон Лайонс (Великобританія).

 

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