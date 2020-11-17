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ФБУ створила робочу групу по справі Кобця

Сьогодні 11:33 612 0
Черкаські Мавпи звинувачують гравця в маніпулюванні результатами команди
ФБУ створила робочу групу по справі Кобця
#Кобець, #ФБУ, #Черкаські Мавпи

Джерело - ФБУ.

До Федерації баскетболу України надійшов лист-звернення від Черкаських Мавп щодо ситуації навколо ексгравця клубу Олександра Кобця.

Про це повідомляє пресслужба федерації.

Клуб вважає, що гравець брав участь у спортивних тоталізаторах та маніпулював результатами матчів. 

Зважаючи на це, ФБУ створила робочу групу для встановлення усіх обставин пов’язаних з можливим маніпулюванням ігор з боку баскетболіста. Протягом найближчого часу будуть вивчені усі обставини та розглянуті можливі докази у цій справі.

Нагадаємо, 14 листопада Черкаські Мавпи відрахували Кобця і звинуватили його в участі у тоталізаторах. 

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