Дніпро здолав Харківських Соколів у Суперлізі

Джерело - Чемпіон.
Дніпро приймав Харківських Соколів у домашній грі регулярного чемпіонату Суперліги.
Поєдинок завершився з рахунком 88:77 на користь господарів.
Це вже шоста поспіль поразка для харківської команди поспіль
Суперліга
Регулярний чемпіонат, 15 листопада
Дніпро - Харківські Соколи 88:77 (25:21, 21:14, 24:25, 18:17)
Дніпро свій наступний матч зіграє 19 листопада в Черкасах проти місцевих Мавп, Соколи 20 листопада на виїзді протистоятимуть Миколаєву.
Нагадаємо, Хімік здобув перемогу над Одесою в Суперлізі.