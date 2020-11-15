 Дніпро здолав Харківських Соколів у Суперлізі | Баскетбол | Champion.com.ua
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Дніпро здолав Харківських Соколів у Суперлізі

Сьогодні 16:51 275 0
Це вже шоста поспіль поразка для харківської команди
Дніпро здолав Харківських Соколів у Суперлізі

Джерело - Чемпіон.

Дніпро приймав Харківських Соколів у домашній грі регулярного чемпіонату Суперліги.

Поєдинок завершився з рахунком 88:77 на користь господарів. 

Це вже шоста поспіль поразка для харківської команди поспіль

Суперліга
Регулярний чемпіонат, 15 листопада

Дніпро - Харківські Соколи 88:77 (25:21, 21:14, 24:25, 18:17)

Дніпро свій наступний матч зіграє 19 листопада в Черкасах проти місцевих Мавп, Соколи 20 листопада на виїзді протистоятимуть Миколаєву.

Нагадаємо, Хімік здобув перемогу над Одесою в Суперлізі.

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