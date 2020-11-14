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Команди живуть дуже ізольовано - Григорій Палій про матчі кваліфікації чемпіонату Європи

Сьогодні 14:38 391 0
Команди живуть дуже ізольовано - Григорій Палій про матчі кваліфікації чемпіонату Європи

Національна жіноча збірна України продовжує виступи у кваліфікації чемпіонату Європи 2021 року. Наразі наша команда має дві перемоги в трьох поєдинках, посідаючи другу сходинку турнірної таблиці.

Номінально домашні для нас поєдинки проти команди Фінляндії (84:66)  та Бельгії (14 листопада) відбуваються в ізольованому таборі в Португалії.

Відомий український журналіст і коментатор Григорій Палій ексклюзивно для Champion.com.ua розповів в яких умовах проживає та готується українська команда:

"Якщо коротко, то команди живуть дуже ізольовано. Одразу із аеропорту їх привозять до готелю і на цьому їхній контакт із зовнішнім світом закінчується. Зараз у великому готелі на 259 номерів (7 поверхів) мешкають лише 4 команди, судді, працівники ФІБА і обслуговуючий персонал тобто менше 150 людей. У кожної команди окремий поверх, на який доступ іншим не передбачено. Також водії, офіціанти, волонтери тощо живуть на окремому поверсі, судді і працівники ФІБА на іншому.

У кожної збірної окрема трапезна зала і зала для проведення зустрічей. У перше на моїй пам’яті дівчата живуть окремо, не по 2 у номері, а у кожної своя кімната. Для занять у тренажерній залі тренер з фізпідготовки Володимир Кучеренко команду розділили на 2 групи, після кожного заняття тренажерка дезінфікується.

Для здачі аналізів на COVID – 19 на кожному поверсі де живуть збірні призначена окрема кімната. Вчора була чергова здача, результати чекаємо. Тут таки у готелі налагоджено 4 разове харчування.

Команда може залишити готель тільки в одному випадку – виїзд на тренування. За кожною командою закріплено цілодобово 1 автобус і 1 водій. Водії і весь персонал, який обслуговує також здавали аналізи на COVID – 19 і також ізольовані від зовнішнього світу на період турніру. За 5 днів тут наша команда здала уже 2 рази тести і може бути, це не в останнє.

Зала де будуть відбуватися матчі, на весь тиждень закріплена тільки за кваліфікаційним турніром. Там ніхто більше не займається, після кожного тренування знову таки обробка приміщення і інтервал між тренуваннями збірних не менше як півгодини. На жаль усі зустрічі проходять без вболівальників, але це також частина глобальної політики безпеки.

Щодо заходів безпеки. ФІБА (міжнародна федерація баскетболу) розробила великий документ на 56 сторінок, так званий COVID-19 Протокол. Усе у рамках "бабла" чи "міхура" (як вам зручніше) відбувається згідно нього. Розробляли його враховуючи досвід європейських ліг, які "у форматі міхура" завершували свої національні чемпіонати минулого року, зверталися до досвіду НБА. Фактично його було протестовано уже на початку баскетбольного сезону, коли грали кваліфікацію до Ліги Чемпіонів ФІБА, вдосконалили і за такою ж схемою будуть грати і кваліфікацію у чоловіків на Євробаскет 2022 уже в кінці листопада".

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