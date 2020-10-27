Будівельник переглядає Стівена Буртта

36-річний американець з українським паспортом близький до повернення в Суперлігу

Колишній розігруючий національної збірної України натуралізований американський захисник Стівен Буртт знаходиться на трай-ауті в Будівельнику.

Про це повідомляє basket.com.ua.

36-річний баскетболіст має широкий послужний список. В Україні Буртт грав з 2010 по 2012-й роки за Ферро та Дніпро.

Також він грав в Іспанії, Росії, Туреччини, Польщі, Китаї та інших країнах.

Останні сезони провів в грецькому чемпіонаті.

У складі збірної України Буртт взяв участь у чемпіонаті Європи-2011.

Напередодні Одеса розірвала контракти з американцями, які влаштували бійку в ресторані.