Тернопіль розгромив Харківських Соколів у Суперлізі

Джерело - Чемпіон.
У матчі української баскетбольної Суперліги Тернопіль переграв Харківські Соколи.
Тернопіль - Харківські Соколи 96:67 (23:14, 33:19, 23:21, 17:13)
Тернопіль: Боуі 16 очок + 3 підбирань + 5 передач, Югба 15 очок + 8 підбирань + 4 передач, Ворд 17 очок + 4 підбирань + 2 передач, Агафонов 11 очок + 4 підбирань + 3 передач, Кольченко 10 очок + 5 підбирань + 5 передач, Кальніченко 11 очок + 4 підбирань + 3 передач, Сандул 8 очок + 4 підбирань + 1 передач
Харківські Соколи: Місяць 14 очок + 5 підбирань, Боггс 6 очок + 3 підбирань + 2 передач, Денді 8 очок + 8 підбирань + 2 передач, Граф 11 очок + 1 передач, Шевченко 17 очок + 6 підбирань
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