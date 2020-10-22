Одеса завдала поразки Будівельнику у Суперлізі

Джерело - Чемпіон.
Одеса вдома обіграла Будівельник у першому матчі третього ігрового тижня регулярного чемпіонату Суперліги.
Чемпіонат України - Суперліга
22 жовтня, регулярний чемпіонат
Одеса - Будівельник 86:69 (27:12, 19:24, 18:18, 22:15)
Одеса: Кондраков 16+3 перехоплення, Носков 10, Новіков 8+3 передачі, Брендон 5+6 підбирань +4 передачі, Браун 0+6 підбирань — старт, Блейлок 34+9 підбирань, Заєць 7+4 передачі, Найко 4, Прокопенко 2, Давидюк 0
Будівельник: Козлов 18, Р. Джонсон 12+6 підбирань + 5 передач, Анісімов 12, Томас 7, Горбенко 3 — старт, Б. Джонсон 6+6 підбирань - 5 втрат, Загреба 6+5 підбирань, Дево 5+4 підбирання + 3 передачі, Фурс 0, Кожем’якін 0
Раніше, Київ-Баскет переміг Миколаїв.