Форвард збірної України залишив чемпіонат Іспанії і незабаром може перейти до Дніпра

Джерело - sport.ua.
Один з лідерів збірної України В'ячеслав Бобров покинув іспанську Фуенлабраду.
Про це повідомляє Планета Баскетбол.
Контракт був розірваний за обопільною домовленістю сторін.
У нинішньому сезоні Ліги АСВ Бобров зіграв у складі мадридців п'ять матчів, набираючи 4,8 очка + 2,0 підбирання в середньому за 14,2 хвилини на паркеті.
Фуенлабрада програла всі п'ять матчів на старті сезону. Бобров відіграв в Мадриді минулий сезон і початок цього.
Бобров продовжить кар'єру в Україні в складі Дніпра.
Раніше Дніпро підписав капітана збірної України В'ячеслава Кравцова.