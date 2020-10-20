Форвард збірної України залишив чемпіонат Іспанії і незабаром може перейти до Дніпра

Бобров розірвав контракт з Фуенлабрадою

Один з лідерів збірної України В'ячеслав Бобров покинув іспанську Фуенлабраду.

Про це повідомляє Планета Баскетбол.

Контракт був розірваний за обопільною домовленістю сторін.

У нинішньому сезоні Ліги АСВ Бобров зіграв у складі мадридців п'ять матчів, набираючи 4,8 очка + 2,0 підбирання в середньому за 14,2 хвилини на паркеті.

Фуенлабрада програла всі п'ять матчів на старті сезону. Бобров відіграв в Мадриді минулий сезон і початок цього.

Бобров продовжить кар'єру в Україні в складі Дніпра.

Раніше Дніпро підписав капітана збірної України В'ячеслава Кравцова.