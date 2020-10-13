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Будівельник підписав американського захисника

Сьогодні 16:55 234 0
Новачком столичної команди став Дево
Будівельник підписав американського захисника
#Будівельник, #Дево

Джерело - ФБУ.

Будівельник підписав контракт з американським захисником Гейбом Дево.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Минулого сезону американець виступав за литовський Дзукія Алітус. У 14-ти поєдинках чемпіонату Литви набирав 13,0 очка, 4,1 підбирання, 1,8 передачі в середньому за 26,9 хвилини, при 37,3 % триочкових.

Перший сезон у Європі грав до того за польську Желону Гуру.

На батьківщині Дево (191 см, 94 кг) відіграв 4 сезони в NCAA за Клемсон Тайгерс. У останній рік в студентах приносив команді 14,2 очка, 4,7 підбирання, 2,1 передачі, 1,0 перехоплення і влучав 39,6 % дальніх в 35 матчах (усі в старті).

Нагадаємо, Будівельник повернувся до елітного дивізіону чемпіонату України після двох сезонів відсутності. Стартовий поєдинок кияни мають зіграти 16 жовтня проти Дніпра.

Раніше, Будівельник підписав американського форварда.

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