 Джеймс став MVP фіналу НБА | Баскетбол | Champion.com.ua
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Джеймс став MVP фіналу НБА

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Джеймс став MVP фіналу НБА
#Джеймс, #Лейкерс, #НБА

Джерело - Чемпіон.

Форвард Лейкерс Леброн Джеймс визнаний MVP фінальної серії НБА з Маямі.

Про це повідомляє пресслужба НБА.

Журналісти проголосували за Джеймса одноголосно.

У шостому матчі Леброн зробив трипл-дабл, набравши 28 очок, зробивши 14 підборів і 10 передач. Його середні показники у фінальній серії склали 29,8 очка, 11,8 підбора та 8,5 передачі.

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