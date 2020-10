Джеймс став MVP фіналу НБА

Форвард Лейкерс Леброн Джеймс визнаний MVP фінальної серії НБА з Маямі.

Про це повідомляє пресслужба НБА.

Журналісти проголосували за Джеймса одноголосно.

У шостому матчі Леброн зробив трипл-дабл, набравши 28 очок, зробивши 14 підборів і 10 передач. Його середні показники у фінальній серії склали 29,8 очка, 11,8 підбора та 8,5 передачі.

