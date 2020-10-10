 Дніпро у важкому матчі обіграв Черкаські Мавпи | Баскетбол | Champion.com.ua
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Дніпро у важкому матчі обіграв Черкаські Мавпи

Сьогодні 16:30 612 0
Дніпро здобув перемогу у першому матчі нового сезону Суперліги
Дніпро у важкому матчі обіграв Черкаські Мавпи
#Дніпро, #Суперліга

Джерело - fbu.ua.

Дніпро вдома у стартовій грі в регулярного чемпіонату Суперліги обіграв Черкаські Мавпи.

Дніпро не зумів продемонструвати якісну гру на старті сезону, але здобув важку перемогу з рахунком 85:78.

MVP матчу став американський захисник Дніпра Джаред Террелл, який завдяки серії дальніх влучань став героєм клатчу та завершив гру із 32 очками в активі (1/5 двоочкових, 7/10 триочкових, 9/10 штрафних), 2 підбираннями, 2 передачами та 2 перехопленнями (РЕ 27).

Суперліга
Регулярний чемпіонат, 10 жовтня

Дніпро - Черкаські Мавпи 85:78 (18:21, 24:16, 14:22, 29:19)

Дніпро: Террелл 32, Дугат 13 + 7 передач + 4 підбирання - 4 втрати, Бондарчук 9, Кравцов 8 + 7 підбирань + 3 передачі, Тимофеєнко 4 + 7 підбирань - старт, Закурдаєв 9 + 4 передачі, Глєбов 4 + 9 підбирань + 5 передач, Шундель 6

Черкаські Мавпи: Кобець 38 + 8 підбирань - 6 втрат, Бондаренко 11 + 5 передач, Попов 11, Скапінцев 8 + 12 підбирань, Дзюба 3 — старт, Скіра 4 + 6 підбирань, Товкач 3, Нагорний 0

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